Псковские подростки учились лидерству и командной работе на смене «Август-2026»

10:44, 21 августа 2026, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова рассказала в авторской программе «Внимание! Дети» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) об итогах профильной смены лидеров «Август-2026». В этом году участниками программы стали 80 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 23 муниципалитетов региона.

Смена проводится уже шестой год и стала площадкой для развития лидерских качеств и навыков командной работы. Судя по публикациям участников в социальных сетях с хештегом #явмире60, подростки особенно отмечали мастер-классы по публичным выступлениям, проектной деятельности, мотивации и командообразованию. Многие впервые попробовали себя в роли наставников, учились слушать друг друга и находить решения в сложных ситуациях.

«Лидерство» участники смены воспринимают не только как способность руководить, но прежде всего как ответственность за себя и окружающих. В публикациях подростков часто звучали слова «мы», «команда», «вместе» и «семья».

По словам Наталии Соколовой, неотъемлемой частью программы стало творчество. Подростки участвовали в концертах, танцевальных флешмобах и спектаклях, самостоятельно писали сценарии, ставили номера и оформляли сцену. В программу вошли лирический вечер, театрализованные постановки, вечер памяти Виктора Цоя, встречи с журналистами и членами региональной избирательной комиссии, представителями трудовых отрядов подростков и специалистами центра занятости.

Кроме того, ребята участвовали в тренингах с экспертами и психологами, а также активно включались в спортивные и военно-спортивные игры.

Девизом смены стали слова «Я в мире, мир во мне». По словам Наталии Соколовой, программа помогла подросткам развивать навыки разрешения конфликтов, реагирования на агрессивное поведение оппонента, публичной презентации проектов и уверенного общения.

Отдельно омбудсмен отметила преемственность программы: четыре участника прошлых лет в этом году вернулись в лагерь уже в качестве вожатых.

«Подростки – это не только будущее, но и настоящее страны. Их голос, их идеи важны здесь и сейчас», – подчеркнула Наталия Соколова.

Она призвала взрослых поддерживать активных подростков и помогать им развивать полученные навыки. По её словам, опыт, приобретённый на смене, ребята смогут применять в школах, домах детского творчества и общественных объединениях.

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