Акушер-гинеколог станет гостьей программы «Анамнез»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 21 августа, в 14:00. Гостьей студии станет врач акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра Ирина Цуканова.
Вместе с экспертом ведущие обсудят важные вопросы. Почему мужчины проходят диспансеризацию репродуктивного здоровья в пять раз реже женщин? Как доабортное консультирование меняет решение каждой десятой женщины? Опасны ли гормональные контрацептивы или страхи преувеличены? Когда стоит начинать гинекологическое наблюдение девочки? Почему в менопаузе женщины перестают ходить к гинекологу, хотя это самое важное время?
Об этом и не только – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».
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