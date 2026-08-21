Акушер-гинеколог станет гостьей программы «Анамнез»

10:05, 21 августа 2026, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 21 августа, в 14:00. Гостьей студии станет врач акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра Ирина Цуканова.

Вместе с экспертом ведущие обсудят важные вопросы. Почему мужчины проходят диспансеризацию репродуктивного здоровья в пять раз реже женщин? Как доабортное консультирование меняет решение каждой десятой женщины? Опасны ли гормональные контрацептивы или страхи преувеличены? Когда стоит начинать гинекологическое наблюдение девочки? Почему в менопаузе женщины перестают ходить к гинекологу, хотя это самое важное время?

Об этом и не только – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».