Псковская область окажется на границе лета и скандинавской осени

08:12, 21 августа 2026, ПАИ

Псковская область, расположенная на Русской равнине, в конце недели окажется в зоне контрастной погоды: здесь встретятся лето и слякотная скандинавская осень. На северо-западе продолжится влияние циклонов, которые принесут дождевые облака и заметное похолодание, сообщает портал «Метеовести».

Сейчас над Русской равниной сохраняется резкий контраст: южную половину территории занимает область высокого давления с малооблачной и сухой погодой, тогда как на севере господствуют циклоны и осадки. В ближайшие дни ситуация существенно не изменится, однако новая фронтальная волна усилит ненастье в выходные.

Дожди охватят территорию от отрогов Урала до Балтийского побережья. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на Северо-Западе. Местами к концу воскресенья может выпасть более половины августовской нормы осадков. Одновременно усилится температурный контраст. В субботу дождевые облака ограничат прогрев воздуха на севере и северо-западе: днём температура здесь составит около +15…+20 градусов.

Для Псковской области такая синоптическая ситуация означает сохранение неустойчивой погоды с дождями и без выраженного летнего прогрева.

Напомним, сегодня, 21 августа, воздух в Псковской области прогреется до +22 градусов.