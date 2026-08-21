День яблоневого сада впервые прошёл в правительстве Псковской области

09:44, 21 августа 2026, ПАИ

День яблоневого сада состоялся во внутреннем дворике правительства Псковской области 20 августа. Праздник прошёл впервые и, по словам губернатора Михаила Ведерникова, органично соединил официальный формат и по-домашнему тёплую обстановку. Об этом он рассказал в своём канале в MAX.

Из урожая, выращенного в яблоневом саду у правительства области, а также фруктов, которые принесли сотрудники, приготовили 45 килограммов шарлотки, 45 литров компота и восемь литров варенья.

«Все угощения можно было попробовать в обеденный перерыв. И здесь же – поддержать участников конкурса «Достижения яблочного искусства». Получилось хорошее общее дело, объединившее коллективы нашей большой команды», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона выразил надежду, что яблоневый сад будет ежегодно радовать урожаем, а День яблоневого сада станет доброй традицией.