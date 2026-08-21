Студенты ПсковГУ представляют университет на российско-кыргызском медиафоруме

07:45, 21 августа 2026, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета принимают участие в IV российско-кыргызском медиафоруме, который стартовал в Жаштыке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза. Ежегодно мероприятие объединяет студентов-медийщиков, представителей университетских пресс-служб и молодежных медиацентров России и Кыргызстана.

ПсковГУ на форуме представляют студенты ИГУМ Даниил Воронин и Марина Самулёнкова – участники креативного сообщества «РиСОварка». Для молодых медийщиков форум станет площадкой не только для обмена опытом, но и для создания собственного медиапроекта.

В программе – лекции и мастер-классы от экспертов, в том числе представителей движения «Россия – страна возможностей» и общества «Знание». Участники также отправятся на выездные съёмки в культурный центр «Рух Ордо» и Семёновское ущелье.

Финальной частью форума станет защита медиапроектов перед жюри. Таким образом, псковским студентам предстоит не только получить новые знания и познакомиться с коллегами из России и Кыргызстана, но и применить их на практике.

Ранее сообщалось, что 28 августа начнётся заселение первокурсников в общежития ПсковГУ.