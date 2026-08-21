День офицера России отмечается 21 августа

08:39, 21 августа 2026, ПАИ

21 августа в России отмечают День офицера России – праздник, который объединяет офицерский состав Вооружённых сил, правоохранительных органов, специальных подразделений и структур МЧС.

Инициатором учреждения праздника стала общественная организация «Офицеры России», объединившая офицеров-ветеранов и действующих военнослужащих и сотрудников различных ведомств. Дату выбрали накануне Дня Государственного флага России как символ служения государству, его безопасности и обороноспособности.

В основе праздника — не только профессиональный долг, но и традиционные для офицерского корпуса понятия чести, достоинства, совести, справедливости, верности и ответственности. Офицеров называют командной основой государственных структур: от их профессионализма, опыта и решений зависят дисциплина, порядок и готовность подразделений выполнять поставленные задачи.

Особое место в жизни офицера занимает семья, которая считается его надёжным тылом. Поэтому 21 августа праздник традиционно отмечают не только сослуживцы и коллеги, но и близкие.

Ежегодно офицеров поздравляет председатель президиума организации «Офицеры России». При этом сейчас обсуждается возможность придать празднику официальный статус. Инициативу о закреплении Дня офицера России в перечне государственных праздников и памятных дат поддерживают ветеранские, патриотические и молодёжные объединения.

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