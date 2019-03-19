0
22:06
К заявкам на Молодую Ганзу 2019 года присоединился шведский город Визбю
20:52
В Полистовье возвращаются перелётные птицы
19:40
Рабочая встреча губернатора Псковской области и главы Минприроды состоялась в Москве
17:54
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
17:50
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
17:38
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
17:32
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
Еще новости
Общество

К заявкам на Молодую Ганзу 2019 года присоединился шведский город Визбю

На Молодую Ганзу 2019 года приняты заявки от 19 Ганзейских городов из Германии, Нидерланд, России и Швеции. Всего на участие в фестивале заявлено 43 молодых Ганзейца. Среди них 11 несовершеннолетних. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Напомним, к участию допускаются представители молодежи от ганзейских городов в возрасте от 15 до 26 лет, официально подавшие заявку на участие. Для того, чтобы официально оформить своё участие в «Молодой Ганзе», необходимо связаться с «Ганзейской Дирекцией по проведению праздников» по электронной почте pskovhansa@gmail.com, и запросить логин и пароль для регистрации на сайте псковской Ганзы. Также можно обратиться в администрацию своего города с просьбой включения в состав делегатов Молодой Ганзы.

В четырёхдневной программе «Молодой Ганзы» запланировано проведение образовательных мероприятий, знакомство с городом и заседание, в ходе которого участники движения смогут обменяться опытом в различных сферах деятельности. Также планируется проведение мастер-классов по кулинарии, владению средневековым оружием, изготовлению сувениров и воздушных змеев, которые будут запущены около памятника Александру Невскому. Участники «Молодой Ганзы» примут участие в посадке Аллеи Дружбы, затем для них будет организована экскурсия в Печоры, Изборск. Гостей Пскова будет сопровождать группа волонтеров, прошедших обучение на базе Псковского городского молодежного центра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К заявкам на Молодую Ганзу 2019 года присоединился шведский город Визбю
19 марта 2019
К заявкам на Молодую Ганзу 2019 года присоединился шведский город Визбю
В Полистовье возвращаются перелётные птицы
19 марта 2019
В Полистовье возвращаются перелётные птицы
Рабочая встреча губернатора Псковской области и главы Минприроды состоялась в Москве
19 марта 2019
Рабочая встреча губернатора Псковской области и главы Минприроды состоялась в Москве
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
19 марта 2019
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
19 марта 2019
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
19 марта 2019
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
19 марта 2019
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
19 марта 2019
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»

Идет загрузка...