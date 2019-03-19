В Пскове волонтёры Красного Креста навестили ветеранов войны

22:16, 19 марта 2019, ПАИ

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» пожилые активисты - участники клуба «Волонтеры добра» продолжают навещать псковичей преклонного возраста с визитами внимания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста.

В марте геронтоволонтеры Валентина Петренко, Раиса Пименова вместе с сотрудником Красного Креста Любовью Сушиловой проведали ветеранов Марию Григорьевну и Анастасию Ефимовну.

Для Марии Григорьевны приход гостей стал желанным событием. Из-за хронического заболевания женщина с трудом передвигается по квартире, большую часть времени грустит в одиночестве. По словам Марии Григорьевны, её вынужденное уединение скрашивают разговоры по «Телефону общения» с дежурными геронтоволонтерами Красного Креста. А визиты гостей, восполняя дефицит общения, придают бодрости и хорошего настроения.

К такому мнению присоединилась и Анастасия Ефимовна, которая, несмотря на весьма преклонный возраст, полна энергии и любви к жизни.

Необходимо отметить, что этих незнакомых между собой женщин объединяет душевная доброта и открытость, хотя на их долю выпало страшное испытание - Великая Отечественная война. Своими воспоминаниями о военном времени пожилые женщины поделились в ходе беседы с визитерами из Красного Креста. Геронтоволонтеры в свою очередь рассказали о мероприятиях и возможностях проекта Красного Креста. Непринужденное общение оказалось полезным для волонтеров и для их подопечных своими положительными эмоциями, благотворно влияющими на самочувствие.

Напомним, визиты внимания состоялись в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.