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Общество

Петербургских работодателей обязали резервировать рабочие места для молодёжи и предпенсионеров

В Санкт-Петербурге подписан закон, гарантирующий трудоустройство категориям граждан, которые испытывают трудности в поиске работы. Документ опубликован на сайте городской администрации, сообщает Росбалт.

К таким категориям относятся, в частности, несовершеннолетние, молодые люди со средним специальным образованием, которые впервые ищут работу, и люди предпенсионного возраста. Также в список вошли беженцы, «чернобыльцы», многодетные и одинокие родители, бывшие военные и граждане, освободившиеся из мест лишения свободы.

Закон обязывает работодателей резервировать два рабочих места для соискателей из этих категорий. Информацию о вакансиях компании должны предоставлять в службу занятости населения. Требование распространяется на предприятия, в которых численность сотрудников превышает 100 человек.

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