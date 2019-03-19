Петербургских работодателей обязали резервировать рабочие места для молодёжи и предпенсионеров

22:45, 19 марта 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге подписан закон, гарантирующий трудоустройство категориям граждан, которые испытывают трудности в поиске работы. Документ опубликован на сайте городской администрации, сообщает Росбалт.

К таким категориям относятся, в частности, несовершеннолетние, молодые люди со средним специальным образованием, которые впервые ищут работу, и люди предпенсионного возраста. Также в список вошли беженцы, «чернобыльцы», многодетные и одинокие родители, бывшие военные и граждане, освободившиеся из мест лишения свободы.

Закон обязывает работодателей резервировать два рабочих места для соискателей из этих категорий. Информацию о вакансиях компании должны предоставлять в службу занятости населения. Требование распространяется на предприятия, в которых численность сотрудников превышает 100 человек.