Минфин объявил о масштабном сокращении госслужащих ради повышения зарплаты

22:51, 19 марта 2019, ПАИ

В 2020 году в РФ начнется масштабная реформа государственной службы. Основной элемент реформы — сокращение госслужащих с целью повышения зарплаты, пишет Росбалт.

Как сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, в будущем году количество госслужащих запланировано сократить на 5%, в 2021-м — еще на 10%. В эти же два года сокращены будут и 10% служащих центрального аппарата. По словам Нестеренко, передает РИА Новости, сокращения будут проведены, чтобы найти ресурсы на повышение зарплаты оставшимся без изменения размера фонда оплаты труда (ФОТ).

Нестеренко отметила, что сейчас перед властями стоит задача повысить зарплаты госслужащих до конкурентного уровня. Этот уровень уже оценили и обсудили на комиссии по госуправлению при президенте и в правительстве. «В принципе, решения приняты», — сказала Нестеренко. Однако без «оптимизации» количества госслужащих эту задачу реализовать не получится, потому что нужно «много денег», добавила она.

Предполагается повысить постоянную часть оплаты труда госслужащих до 60% от ФОТ, при этом уменьшив стимулирующую «плавающую» часть до уровня в 40%, описала планы властей Нестеренко. По ее словам, сейчас эта пирамида перевернута.

Ранее стало известно, что правительство выделит на «материальную мотивацию» чиновников в этом году 138,6 млрд рублей, а в 2020-м — 208,9 млрд, в 2021-м — еще 284,4 млрд.