Судить об урожае конопли по капели рекомендует 20 марта народный календарь

13:33, 20 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 20 марта, отмечается память сразу двух святых, носивших одинаковые имена, — преподобного Павла Препростого, жившего в IV веке, и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского, жившего в IX веке, пишет calend.ru.

На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень — на дню погод восемь». Тем не менее, тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда — по народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала хороший урожай льна и конопли летом.