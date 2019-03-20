Пустошкинская прокуратура требует наказать управляющую компанию, не ответившую вовремя депутату

09:05, 20 марта 2019, ПАИ

В Пустошкинском районе прокуратура требует наказать управляющую компанию, которая с нарушением установленного срока предоставила депутату районного Собрания по его запросу информацию об освобождении жилого помещения муниципального жилищного фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В этой связи в отношении начальника управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 2.16 Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ.

Материалы дела об административном правонарушении направлены мировому судьей судебного участка № 14 по Пустошкинскому району для рассмотрения по существу.