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Общество

Прокуратура признала свалку ТКО в Плюсском районе незаконной и потребовала её закрыть

В Плюсском районе специализированная прокуратура добилась принятия решения о запрете эксплуатации и рекультивации свалки твердых коммунальных отходов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что для размещения отходов производства и потребления на территории Плюсского района используется санкционированная районная свалка ТКО на земельном участке, расположенном в 1,6 км от деревни Курея. При этом объект не включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) по причине отсутствия проектной документации. При этом администрация Плюсского района каких-либо действий, направленных на прекращение размещения отходов на данном участке, не приняла.

В этой связи специализированный прокурор обратился в суд с иском об обязании МУП «Сервис» прекратить размещение отходов производства и потребления на данном земельном участке, а администрации Плюсского района - в течение 7-ми месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить разработку проекта рекультивации участка и провести соответствующие работы. Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчиков возложены указанные обязанности.

Апелляционное определение Псковского областного суда признало решение суда первой инстанции законным, срок исполнения решения в части разработки проекта и проведения рекультивации изменен и установлен до 1 января 2024 года.

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