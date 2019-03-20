Псковские электромонтажники зарабатывают на 19 тысяч рублей меньше московских коллег

09:27, 20 марта 2019, ПАИ

Псковский электромонтажник в среднем зарабатывает 36 тысяч рублей в месяц, сообщает Superjob. А его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 55 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – в 51 тысячу рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 40 тысяч рублей, Великий Новгород – 36 тысяч рублей, Смоленск – 36 тысяч рублей, Ленинградская область – 43 тысячи рублей в месяц.