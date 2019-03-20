0
12:40
Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
12:35
«Горячая линия» для сообщений о волках заработала в Псковской области
12:24
Поддержку потребкооперации обсудил Михаил Ведерников с руководством Центросоюза России
11:24
Елена Полонская выступила за запрет продажи жевательных конфет в буфетах псковских школ
10:46
Десерты на свадьбу от «Sladostipskov» можно будет заказать на выставке «Свадьба EXPO`2019»
10:22
В Пскове начались работы по уборке и благоустройству сквера у бюста Исааку Кикоину
10:09
Ведерников договорился с Бегловым о помощи семье школьницы Таси
Еще новости
Общество

Псковские электромонтажники зарабатывают на 19 тысяч рублей меньше московских коллег

Псковский электромонтажник в среднем зарабатывает 36 тысяч рублей в месяц, сообщает Superjob. А его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 55 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – в 51 тысячу рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 40 тысяч рублей, Великий Новгород – 36 тысяч рублей, Смоленск – 36 тысяч рублей, Ленинградская область – 43 тысячи рублей в месяц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
20 марта 2019
Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
«Горячая линия» для сообщений о волках заработала в Псковской области
20 марта 2019
«Горячая линия» для сообщений о волках заработала в Псковской области
Поддержку потребкооперации обсудил Михаил Ведерников с руководством Центросоюза России
20 марта 2019
Поддержку потребкооперации обсудил Михаил Ведерников с руководством Центросоюза России
Елена Полонская выступила за запрет продажи жевательных конфет в буфетах псковских школ
20 марта 2019
Елена Полонская выступила за запрет продажи жевательных конфет в буфетах псковских школ
Десерты на свадьбу от «Sladostipskov» можно будет заказать на выставке «Свадьба EXPO`2019»
20 марта 2019
Десерты на свадьбу от «Sladostipskov» можно будет заказать на выставке «Свадьба EXPO`2019»
В Пскове начались работы по уборке и благоустройству сквера у бюста Исааку Кикоину
20 марта 2019
В Пскове начались работы по уборке и благоустройству сквера у бюста Исааку Кикоину
Ведерников договорился с Бегловым о помощи семье школьницы Таси
20 марта 2019
Ведерников договорился с Бегловым о помощи семье школьницы Таси
Зарегистрировать брак на один день можно будет на выставке «Свадьба EXPO' 2019» в Пскове
20 марта 2019
Зарегистрировать брак на один день можно будет на выставке «Свадьба EXPO' 2019» в Пскове

Идет загрузка...