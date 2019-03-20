Российские инженеры создали дископлан

13:53, 20 марта 2019, ПАИ

Инженеры Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени И. М. Губкина разработали дрон с крылом в форме выпуклого диска. Предполагается, что он будет использоваться для доставки небольших грузов, осмотра трубопроводов и линий электропередачи, пишет газета «Известия».

Конструкция беспилотника позволит ему взлетать под углом 17-20 градусов, что вдвое превышает аналогичный показатель дронов с плоским крылом. Кроме того, форма крыла делает модель значительнее устойчивее.

Вес аппарата — меньше трех килограммов. Дископлан может развивать скорость до 110 километров в час и держаться в воздухе до 4–5 часов при движении на бензиновом двигателе или до одного часа на ионно-литиевой батарее. При потере связи с передатчиком, задающим ему координаты, аппарат автоматически возвращается в точку запуска.