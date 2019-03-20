Делегация Псковского колледжа искусств поучаствовала в XVI российской выставке «Территория творчества»

15:13, 20 марта 2019, ПАИ

Делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приняла участие в XVI российской выставке работ студентов и преподавателей художественных отделений и отделений декоративно-прикладного искусства колледжей и училищ культуры и искусства «Территория творчества».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном колледже искусств, экспозиция работает в выставочном комплексе «Вселенная воды» в Санкт-Петербурге с 14 по 21 марта. На выставке представлены работы студентов 1 и 3 курсов специальности «Дизайн» (преподаватель Ольга Устинова), 2 и 4 курсов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (преподаватели Зоя Ган и Екатерина Родихина).

Студенческие работы выполнены в различных декоративных техниках: батик, гобелен, лоскутное шитьё, монотипия, декоративный автопортрет.

В рамках работы выставки «Территория творчества-2019» проводился II российский конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Олимпиада художеств», на котором все студенты колледжа искусств получили дипломы участников. Работа преподавателя Зои Ган «Прикосновение осени», выполненная в технике гобеленового ткачества, удостоилась диплома третьей степени в номинации «Традиции в декоративно-прикладном искусстве».

География участников выставки «Территория творчества» традиционно широка: Санкт-Петербург, Псков, Новгород, Ставрополь, Тверь, Архангельск, Владимир, Ярославль, Орёл.

Как отметили организаторы выставки – преподаватели Ленинградского областного колледжа культуры и искусств, - работы псковских студентов украсили и разнообразили экспозицию.

Напомним, что представители Псковского колледжа искусств неоднократно становились лауреатами и дипломантами выставки «Территория творчества».