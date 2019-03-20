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Культура

Занятия для директоров культурно-досуговых учреждений пройдут в Пскове 21 марта

21 марта в 11:00 в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, 10) пройдут мероприятия в рамках школы современного управления для директоров культурно-досуговых учреждений (КДУ) муниципальных бюджетных учреждений клубного типа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре народного творчества.

С участниками будут подведены итоги предоставленной отчетности КДУ за 2018 год в системе АИС «Статистика». Состоится презентация нового проекта - электронного фотоальбома «Люди Псковские. Истории и традиции».

Ключевым событием станет подведение итогов областного смотра-конкурса «Клуб года». На рассмотрение жюри будут представлены презентационные материалы о деятельности районных, сельских КДУ Псковской области. А также лучшая организация работы среди комнат ремесел и уголков крестьянского быта учреждений культуры клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры.

Основными критериями, по которым будет осуществляться оценка деятельности участников смотра-конкурса «Клуб года» являются количество клубных формирований, участников, входящих в их состав и анализ их деятельности; наличие разнообразных жанров народного творчества; участие творческих коллективов в муниципальных, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах; результаты участия в конкурсах (наличие дипломов, наград); наличие новых инновационных программ, проектов, разнообразие услуг, предоставляемых населению на платной основе; анализ эффективности проводимых мероприятий и качества предоставляемых услуг.

По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и памятные подарки, результаты областного смотра-конкурса «Клуб года» будут опубликованы на сайте центра народного творчества.

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