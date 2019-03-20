За нарушение правил обеспечения работников спецодеждой инспекция труда оштрафовала новосокольнический «Лесхоз»
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности сельскохозяйственный специализированный кооператив «Лесхоз «Новосокольнический», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе проверки установлено, что работодатель не организовал своевременную выдачу работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
Кроме того, работникам, осуществляющим свою деятельность на работах с вредными и опасными условиями не предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, а в трудовых договорах не указаны условия оплаты труда.
Выявленные нарушения стали основанием для наложения административного штрафа.