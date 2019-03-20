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Елена Полонская выступила за запрет продажи жевательных конфет в буфетах псковских школ

«Я, как мама, против продажи жевательных конфет в школах», - заявила заместитель главы Пскова, депутат гордумы Елена Полонская в ходе мониторинга качества питания в школе № 24, который проходит сегодня, 20 марта, в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, депутат напомнила, что «у нас много аллергиков в последнее время». «В школах должно продаваться только здоровое питание без консервантов и красителей», - уверена Елена Полонская.

Она добавила, что намерена проработать пробелы в нормативных документах, чтобы индивидуальные предприниматели в школах не пытались уйти от СанПиНов, продавая вместо запрещённой жвачки жевательные конфеты, а вместо леденцов и карамели - сахарное драже. Заместитель главы города отметила, что даже готова выйти с соответствующей законодательной инициативой.

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