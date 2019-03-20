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Общество

Дни Росгвардии проходят в Псковской области

В Псковской области проходит всероссийская акция «Дни Росгвардии», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Росгвардии. 

Накануне Дня войск национальной гвардии Российской Федерации в псковском ОМОН прошел «Урок мужества». Спецподразделение посетили десятиклассники многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова.

Знакомство с отрядом началось с краткого экскурса в историю создания подразделения. Ребятам рассказали об основных этапах становления отряда и об изменениях, произошедших в ходе формирования Росгвардии.  

Учащимся показали образцы вооружения и специальных средств. Все желающие могли примерить «броню» и сфотографироваться с оружием.

В год 100-летия со дня рождения выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова сотрудники спецподразделения подробно рассказали об автомате Калашникова и о его модификациях.

В завершение встречи школьники поблагодарили росгвардейцев за познавательную и интересную встречу.

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