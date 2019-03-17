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67 листов металла, три трубы, решётка и умывальник пропали от дома в великолукской деревне Кислово

В период с 18 по 19 марта от дома в деревне Кислово Великолукского района были украдены 67 металлических листов, 3 металлические трубы и решетка, а также умывальник из металла. Причиненный ущерб устанавливается, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Подозреваются в совершении преступления 30-летний и 24-летний безработные жители  Великолукского района. Похищенное изъято. Ведется проверка.

В деревне Борисовичи Псковского района вечером 7 марта возле дома по улице Балтийской у мужчины украли 10 тысяч рублей и букет цветов. В этой краже подозревается 29-летний безработный житель Псковского района. Проводится проверка.

А в Великих Луках 15 марта в помещении одной из организаций на проспекте Ленина 45-летняя горожанка случайно выронила пятитысячную банкноту. Не заметив этого, женщина ушла. Позднее выяснилось, что купюру кто-то нашел и похитил. Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 49-летний безработный, судимый великолучанин. Деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело.

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