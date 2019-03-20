Замглавы Пскова: Нужна программа по реконструкции школьных пищеблоков

12:11, 20 марта 2019, ПАИ

В школах города оборудование в пищеблоках и столовых нуждается в ремонте или замене, заявила заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы Елена Полонская сегодня, 20 марта, по итогам мониторинга качества школьного питания, который состоялся в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Елена Полонская пообещала, что по итогам родительской экспертизы, которая проходит сегодня во всех школах города, представители партийного проекта намерены выйти с инициативой разработки и реализации программы по дополнительному оборудованию пищеблоков в школах.