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Общество

Елена Полонская поставила «три с плюсом» за комплексный обед в псковской школе № 24

На «три с плюсом» оценила заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы Елена Полонская комплексный обед в столовой школы № 24. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом она заявила сегодня, 20 марта, по итогам мониторинга качества школьного питания, который состоялся в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Елена Полонская пояснила, что ее «смутили блинчики со сгущенкой в качестве второго блюда».

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