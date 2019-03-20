Елена Полонская поставила «три с плюсом» за комплексный обед в псковской школе № 24

12:16, 20 марта 2019, ПАИ

На «три с плюсом» оценила заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы Елена Полонская комплексный обед в столовой школы № 24. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом она заявила сегодня, 20 марта, по итогам мониторинга качества школьного питания, который состоялся в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Елена Полонская пояснила, что ее «смутили блинчики со сгущенкой в качестве второго блюда».