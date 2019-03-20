Поддержку потребкооперации обсудил Михаил Ведерников с руководством Центросоюза России

12:24, 20 марта 2019, ПАИ

Вопросы поддержки потребкооперации в Псковской области обсудил губернатор Михаил Ведерников с председателем Совета Центрального союза потребительских обществ РФ Дмитрия Зубова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, встреча состоялась 19 марта в Москве. В ней также приняли участие первый заместитель председателя Совета Центросоюза РФ Сергей Грицай и председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля.

Стороны обсудили взаимодействие администрации Псковской области и потребительской кооперации на местах, а также возможности поддержки данной системы в регионе. Рассматривался вопрос компенсации из госбюджета расходов потребкооперации на доставку товаров первой необходимости жителям отдаленных и труднодоступных деревень.

Михаил Ведерников обратил внимание, что нужно ввести специальный режим налогообложения для предприятий потребкооперации без установления ограничений по продаже маркированной продукции и в случае отмены системы ЕНВД. Он пояснил, что в противном случае фискальная нагрузка на организации вырастет в разы, и они не смогут в полной мере выполнять свою значимую социальную функцию на селе.

В рамках встречи Дмитрий Зубов также пригласил представителей Псковской области на Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации, который пройдет в сентябре в Калуге. Михаил Ведерников заверил, что регион рассмотрит это предложение и постарается представить на выставке лучшие продукты, которые производятся в Псковской области.