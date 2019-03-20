0
12:40
Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
12:35
«Горячая линия» для сообщений о волках заработала в Псковской области
12:24
Поддержку потребкооперации обсудил Михаил Ведерников с руководством Центросоюза России
11:24
Елена Полонская выступила за запрет продажи жевательных конфет в буфетах псковских школ
10:46
Десерты на свадьбу от «Sladostipskov» можно будет заказать на выставке «Свадьба EXPO`2019»
10:22
В Пскове начались работы по уборке и благоустройству сквера у бюста Исааку Кикоину
10:09
Ведерников договорился с Бегловым о помощи семье школьницы Таси
Еще новости
Общество

Поддержку потребкооперации обсудил Михаил Ведерников с руководством Центросоюза России

Вопросы поддержки потребкооперации в Псковской области обсудил губернатор Михаил Ведерников с председателем Совета Центрального союза потребительских обществ РФ Дмитрия Зубова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, встреча состоялась 19 марта в Москве. В ней также приняли участие первый заместитель председателя Совета Центросоюза РФ Сергей Грицай и председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля.

Стороны обсудили взаимодействие администрации Псковской области и потребительской кооперации на местах, а также возможности поддержки данной системы в регионе. Рассматривался вопрос компенсации из госбюджета расходов потребкооперации на доставку товаров первой необходимости жителям отдаленных и труднодоступных деревень.

Михаил Ведерников обратил внимание, что нужно ввести специальный режим налогообложения для предприятий потребкооперации без установления ограничений по продаже маркированной продукции и в случае отмены системы ЕНВД. Он пояснил, что в противном случае фискальная нагрузка на организации вырастет в разы, и они не смогут в полной мере выполнять свою значимую социальную функцию на селе.

В рамках встречи Дмитрий Зубов также пригласил представителей Псковской области на Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации, который пройдет в сентябре в Калуге. Михаил Ведерников заверил, что регион рассмотрит это предложение и постарается представить на выставке лучшие продукты, которые производятся в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
20 марта 2019
Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
«Горячая линия» для сообщений о волках заработала в Псковской области
20 марта 2019
«Горячая линия» для сообщений о волках заработала в Псковской области
Поддержку потребкооперации обсудил Михаил Ведерников с руководством Центросоюза России
20 марта 2019
Поддержку потребкооперации обсудил Михаил Ведерников с руководством Центросоюза России
Елена Полонская выступила за запрет продажи жевательных конфет в буфетах псковских школ
20 марта 2019
Елена Полонская выступила за запрет продажи жевательных конфет в буфетах псковских школ
Десерты на свадьбу от «Sladostipskov» можно будет заказать на выставке «Свадьба EXPO`2019»
20 марта 2019
Десерты на свадьбу от «Sladostipskov» можно будет заказать на выставке «Свадьба EXPO`2019»
В Пскове начались работы по уборке и благоустройству сквера у бюста Исааку Кикоину
20 марта 2019
В Пскове начались работы по уборке и благоустройству сквера у бюста Исааку Кикоину
Ведерников договорился с Бегловым о помощи семье школьницы Таси
20 марта 2019
Ведерников договорился с Бегловым о помощи семье школьницы Таси
Зарегистрировать брак на один день можно будет на выставке «Свадьба EXPO' 2019» в Пскове
20 марта 2019
Зарегистрировать брак на один день можно будет на выставке «Свадьба EXPO' 2019» в Пскове

Идет загрузка...