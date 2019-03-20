«Горячая линия» для сообщений о волках заработала в Псковской области

12:35, 20 марта 2019, ПАИ

В Псковской области заработала круглосуточная «горячая линия», на которую жители региона могут сообщать о появлении волков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Поиском и ликвидацией волков, выходящих в населенные пункты, занимается Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области. Для скорейшего и успешного завершения этих мероприятий специалисты просят местных жителей незамедлительно сообщать о появлении диких животных в деревне или на дороге, в том числе лесной, по телефону: +79113525635.

Добыча волков в Псковской области ведется в связи со случаями нападения хищников на домашних животных, что наносит большой урон хозяйству. По итогам 2017 года в регионе уничтожены 193 волка, в 2018 году - 203. Больше всего волков охотники добыли в Великолукском районе (23 особи), Стругокрасненском (19) и Псковском (18). К 20 марта в регионе ликвидированы 84 волка, большая часть - в Гдовском, Опочецком и Порховском районах.

Напомним, что за добычу волка, вне зависимости от пола и возраста животного, предусмотрено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. В текущем году на эти цели в бюджете Псковской области предусмотрены 2 млн рублей.