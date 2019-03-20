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Общество

Ещё 56 псковичей получили сертфикаты об окончании Школы волонтёров Молодой Ганзы

19 марта в Пскове прошло финальное тестирование Школы волонтёров Молодой Ганзы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Испытание успешно прошли 56 человек. Ребята получили сертификаты, которые станут «пропускным билетом» для дальнейшей подготовки в качестве волонтёров.

Напомним, Псковский городской молодежный центр подготовил три потока волонтеров для помощи в проведении мероприятий Молодой Ганзы в рамках 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. Выпусниками школы стали более ста человек. Учащиеся узнали об истории Ганзейского союза и Ганзейском союзе Нового времени, изучили основы работы и этикета сопровождающего иностранной делегации – групповода, базовые диалоги на английском и немецком языках для общения с иностранными делегатами, истории и достопримечательности Пскова и Псковской области, организацию и проведении молодежных мероприятий от «А» до «Я», а также прошли тренинг на командообразование.

В апреле все три выпуска снова соберутся в Молодежном центре. Выпускников разделят на три группы: сопровождение делегатов Молодой Ганзы, волонтеры штаба и организаторы мероприятий программы. Последующее обучение каждой группы пойдет в соответствии с теми задачами, которые будут возложены на ребят. Волонтеры группы сопровождения больше внимания уделят языковой подготовке и этикету общения с делегациями. Организаторам мероприятий программы предстоит узнать все тонкости проведения каждого пункта программы Молодой Ганзы. Волонтеры штаба будут оказывать помощь Молодежному центру в части координации действий всех участников в рамках программы.

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