Тамара Гвердцители. Продолжение

13:10, 20 марта 2019, ПАИ

26 апреля в Большом концертном зале филармонии состоится сольный концерт потрясающей певицы с уникальным, чарующим тембром голоса, блистательной Тамары Гвердцители. Великолепная актриса, композитор и музыкант, народная артистка России, Грузии и Ингушетии. Мы продолжаем рассказ об этой удивительной женщине.

Вскоре происходит масштабное и мрачное событие: начинается война в Грузии. Фокус внимания смещается с творчества и культуры на политические и национальные проблемы. Георгий Кахабришвили, муж Тамары, с головой уходит в политику. Несмотря на то что в 1989 году Гвердцители получает звание Заслуженной артистки Грузинской ССР, а в 1991 - Народной артистки Грузии, стране, сотрясаемой битвами, становится не до певцов - даже самых талантливых.

Тамара Гвердцители, работая в Париже, сумела помочь маме и своему ребенку и вывезла их в Москву. Сначала планировалось, что они поживут там временно, пока в Грузии не успокоится политическая ситуация, но в итоге семья Гвердцители покинула страну навсегда.

В 90-х годах певица больше выступала за рубежом, чем на родине. Она пела в Канаде, выступала на сцене «Ассембли-холл» в Нью-Йорке, провела в США тур по нескольким городам и жила там несколько лет, забрав с собой сына и позже маму.

В конце 90-х годов певица вернулась на территорию бывшего СССР, но поехала не в Грузию, а в Москву. Жизнь в столице стала для артистки тяжелым испытанием из-за перенасыщенности творческого рынка предложениями. Тем не менее Тамара продолжила выступать и записала несколько альбомов, ставших настоящими хитами на территориями России и просторах ближнего зарубежья: «Виват, Король!» и «Спасибо, Музыка, Тебе!». Постепенно каждый ее концерт собирает десятки тысяч поклонников.

Песни

Миллионы людей из стран бывшего Советского Союза восхищаются ее песнями. Некоторые композиции Тамары Гвердцители особо запоминаются поклонникам.

В 2004 году композиция «Молитва» становится одной из главных в ее творческой биографии. Песня входит в альбом «Посвящение женщине».

В дальнейшем популярность приобретает песня «Мамины глаза», которая начинается со слов «мой сын». Эта композиция свидетельствует о высокой эмоциональной взаимосвязи между матерью и сыном, а многие называют данный сингл одним из лучших в исполнении Тамары Михайловны.

Знаменитая эстрадная певица не меняет радикально свой стиль, предлагая слушателям новые лирические мотивы. В частности, в 2014 году и 2016 году появляются композиции «Колокол» и «По небу босиком». Больше всего слушателям понравилась последняя песня, а припев «я обязательно к тебе вернусь» поклонники народной артистки России начали заучивать наизусть. В дальнейшем эстрадная певица исполняет композицию «Дети войны» на стихи поэта-песенника Ильи Резника.

Известна Тамара Михайловна и совместной работой с другими российскими исполнителями. В частности, Тамара Гвердцители вместе с Олегом Газмановым спела композицию «Вороной», а в 2011 году с российской рок-группой Би-2 певица исполнила песню «Безвоздушная тревога».

«Вечная Любовь» – еще одна известная песня в репертуаре легендарной певицы. Данный сингл Тамара Гвердцители исполняла с такими известными представителями российской эстрады, как Лев Лещенко и Антон Макарский.

Неоднократно Тамара Гвердцители появлялась на сцене в компании певца Сосо Павлиашвили. Дуэт известных грузинских исполнителей не раз радовал публику на юбилейных вечерах.

На юбилейном концерте «Лев Лещенко и Владимир Винокур приглашают» в марте 2015 года Тамара Гвердцители исполнила композицию «Синяя вечность», которую пел легендарный Муслим Магомаев. Ей на фортепиано аккомпанировал российский певец и музыкант азербайджанского происхождения Emin (настоящее имя Эмин Агаларов).

Телевидение

Еще в 80-х и 90-х годах Гвердцители часто появлялась на телеэкране, когда снимались и транслировались различные концерты. Но в середине и конце нулевых, когда простому зрителю стало скучно смотреть обыкновенные концерты, появился новый формат: певческие шоу. Разумеется, Тамара, звезда мирового уровня, не могла не быть приглашенной.

В 2007 и 2008 году певица участвовала в вокальном шоу «Две звезды», работая с Дмитрием Дюжевым. Продюсеры пошли на хитрость: сказали Дмитрию, что певица не хочет участвовать в шоу без него, а Тамаре - что актер не согласится петь без Гвердцители. И, несмотря на сложный характер Дмитрия, этим двум звездам удалось ужиться на одной сцене. Вероятно, безграничное уважение актера по отношению к «царице Тамаре» сыграло свою роль. В результате особое взаимопонимание между знаменитостями позволило им одержать победу в шоу. Одно из самых ярких выступлений дуэта - песня «Арго».

Также Тамара Гвердцители поучаствовала в телешоу «Призрак Оперы», а в 2014 году оказалась в составе жюри украинского шоу «Голос страны», где разделила судейскую роль с известным рок-музыкантом Святославом Вакарчуком, Сергеем Лазаревым и Ани Лорак.

В том же году певица принимала участие в ток-шоу «Наедине со всеми», ведущей которого является Юлия Меньшова. В эфире программы артистка рассказала много сокровенного.

Также в активе певицы несколько ролей в фильмах и сериалах, в частности, второстепенная роль в многосерийной драме «Дом образцового содержания». Больше всего полюбилась и запомнилась Тамара Гвердцители именно своей чарующей музыкой.

Тамара Гвердцители сегодня

На 2017 год у певицы много планов. Она по-прежнему готова чаще появляться на сцене, а поклонники ждут все новых композиций в ее исполнении, которые вновь будут завораживать сердца миллионов.

В феврале 2017 года Тамара Гвердцители выступила в Самарской государственной филармонии. Вместе с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии она появилась на сцене впервые. За дирижерским пультом был маэстро Андрей Медведев, главный дирижер Санкт-Петербургского эстрадно-симфонического оркестра, лауреат Всероссийских конкурсов.

Тамара Гвердцители подарила слушателям свою новую программу «Признание», которая до этого исполнялась только в Москве и Санкт-Петербурге. По всей стране поклонники творчества эстрадной певицы с нетерпением ожидают ее подобных выступлений.

Сольный концерт Тамары Гвердцители 26 апреля, 19:00, БКЗ филармонии. Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии