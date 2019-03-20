До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 марта

13:16, 20 марта 2019, ПАИ

21 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем - от +4 до +9.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.