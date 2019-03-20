Вопросы организации праздничного пространства в дни Ганзы обсудили на совещании в Пскове
В администрации Пскова прошло очередное рабочее совещание комитета по подготовке к проведению 39-х Международных Ганзейских дней, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Участники совещания обсудили вопросы относительно питания гостей Ганзы, технического обеспечения и расположения торговых точек на праздничном пространстве, оценили объем необходимого для уличной торговли оборудования.
Глава Пскова Иван Цецерский поручил начальнику отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрею Сукманову доработать схему расстановки торговых точек и точек питания, согласовать необходимые вопросы с антимонопольной службой.
Также участники совещания обсудили вопрос внешнего облика Пскова на момент Ганзейских дней. В частности, исторических зданий.