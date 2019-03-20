0
17:53
В Псковской области ожидается затяжное половодье
17:45
Мужчина на кухне – 3.0. № 7. Обед «железного человека» от Сергея Елизарова (ВИДЕО)
16:56
Вечный бой
15:53
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
14:29
Оригинальную фотозону подготовит свадебное агентство Florence для посетителей выставки «Свадьба EXPO` 2019»
12:40
Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
12:35
«Горячая линия» для сообщений о волках заработала в Псковской области
Еще новости
Общество

Вопросы организации праздничного пространства в дни Ганзы обсудили на совещании в Пскове

В администрации Пскова прошло очередное рабочее совещание комитета по подготовке к проведению 39-х Международных Ганзейских дней, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Участники совещания обсудили вопросы относительно питания гостей Ганзы, технического обеспечения и расположения торговых точек на праздничном пространстве, оценили объем необходимого для уличной торговли оборудования. 

Глава Пскова Иван Цецерский поручил начальнику отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрею Сукманову доработать схему расстановки торговых точек и точек питания, согласовать необходимые вопросы с антимонопольной службой.

Также участники совещания обсудили вопрос внешнего облика Пскова на момент Ганзейских дней. В частности, исторических зданий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Ещё 56 псковичей получили сертфикаты об окончании Школы волонтёров Молодой Ганзы Заявки от 19 ганзейских городов поступили на Молодую Ганзу 2019 года Михаил Ведерников обсудил концепцию ганзейского форума с Нинель Салагаевой и Андреем Михеевым ПАО «Транснефть» и ГК «Ростех» подтвердили желание стать партнёрами ганзейского форума в Пскове Первую международную «ганзейскую зарядку» предложили провести в Пскове Алексею Немову К сдаче финального теста готовятся обучающиеся Школы волонтёра Молодой Ганзы в Пскове Глава Пскова представил в «Фейсбуке» новый Ганзейский знак Подготовку к Ганзейским дням обсудили в администрации Пскова Конкурс «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных» проводит Псковская областная библиотека Будущие волонтёры получили краткий экспресс-тур по достопримечательностям Пскова
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области ожидается затяжное половодье
20 марта 2019
В Псковской области ожидается затяжное половодье
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
20 марта 2019
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
Оригинальную фотозону подготовит свадебное агентство Florence для посетителей выставки «Свадьба EXPO` 2019»
20 марта 2019
Оригинальную фотозону подготовит свадебное агентство Florence для посетителей выставки «Свадьба EXPO` 2019»
Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
20 марта 2019
Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
«Горячая линия» для сообщений о волках заработала в Псковской области
20 марта 2019
«Горячая линия» для сообщений о волках заработала в Псковской области
Поддержку потребкооперации обсудил Михаил Ведерников с руководством Центросоюза России
20 марта 2019
Поддержку потребкооперации обсудил Михаил Ведерников с руководством Центросоюза России
Елена Полонская поставила «три с плюсом» за комплексный обед в псковской школе № 24
20 марта 2019
Елена Полонская поставила «три с плюсом» за комплексный обед в псковской школе № 24
Елена Полонская выступила за запрет продажи жевательных конфет в буфетах псковских школ
20 марта 2019
Елена Полонская выступила за запрет продажи жевательных конфет в буфетах псковских школ

Идет загрузка...