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Общество

«Единая Россия» поддерживает законопроект Минтранса о невозможности высаживать детей из общественного транспорта

Эксперты партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» поддерживают законопроект Минтранса, согласно которому будет запрещено высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Партия совместно с министерством доработает документ перед его внесением в Государственную Думу. Об этом заявил координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский на заседании общественного совета партпроекта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Важный вопрос, который партийный проект взял на контроль – это невозможность высаживать наших малолетних пассажиров из общественного транспорта. Мы все подключились к решению этого вопроса. С учетом того, что зимой такие высадки были достаточно частыми в ряде регионов, Минтранс, благодаря, в том числе, позиции партийного проекта, 4 марта внес в Правительство законопроект, который запрещает высаживать детей до 16 лет из автобусов. Безусловно, партия поддерживает данный законопроект. Мы все вместе должны создавать условия, которые не ставят под угрозу жизнь и здоровье наших детей», - заявил Владимир Афонский.

В свою очередь председатель общественного совета Александр Жуков отметил, что в ряде регионов уже приняты регламенты и нормативные акты, которые не допускают высадки школьников из общественного транспорта. «В двенадцати регионах высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена (Санкт-Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Республика Тыва)», - отметил он.

Напомним, Минтранс подготовил проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона», согласно которым устанавливается полный запрет на принудительную высадку из транспортного средства безбилетного лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, что не освобождает его родителей или иных законных представителей от оплаты проезда за ребенка и административного штрафа. Минтранс России письмом от 4 марта 2019 года внес данные законопроекты в Правительство Российской Федерации.

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