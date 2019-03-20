За кражу портативного телевизора и планшета из общежития великолучанин отправится в колонию

14:52, 20 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках местного жителя приговорили к двум годам и одному месяцу колонии общего режима за кражу из общежития. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кража произошла в ноябре 2018 года. 23-летний безработный мужчина проник в комнату общежития на улице Гоголя и украл портативный автомобильный телевизор и планшет. Ущерб составил 6 тыс. рублей. Вскоре вора задержала полиция.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).