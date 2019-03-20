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Общество

Операцию «Каникулы» проведут в Псковской области транспортные полицейские

С 21 марта по 1 апреля Псковский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте проведет профилактическую операцию «Каникулы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе.

В указанный период сотрудники полиции Псковского ЛО МВД России на транспорте организуют профилактические рейды на объектах железнодорожного транспорта региона для предупреждения и пресечения беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних, профилактики детского травматизма, пресечения и профилактики правонарушений в период проведения весенних каникул.

В отделе призывают родителей усилить контроль над проведением свободного времени детей.

Полицейские напомнили, что запрещается ходить по железнодорожным путям и переходить их в неустановленных местах; переходить пути перед приближающимся поездом; подлезать под вагонами составов; подходить к краю платформы; кататься на подножках вагонов, устраивать игры на железнодорожной дороге и вблизи неё.

Обо всех происшествиях можно сообщить по телефонам 8(8112) 66-57-46 (дежурная часть) и 8 800-200-16-02 (телефон доверия УТ МВД России по СЗФО).

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