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Общество

45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове

С 21 по 27 марта в Пскове состоится 45-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, сегодня, 20 марта, в галерее «Цех» начнет работу выставка художницы из Санкт-Петербурга Лайлы Мевес «Звук и тишина».

21 марта псковичи смогут посетить концерт хора имени Пятницкого. Художественный руководитель хора — Заслуженный работник культуры Александра Пермякова. Хор выступит в рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

23 марта состоится премьера балета «Лебединое озеро» с участием Псковского симфонического оркестра и Имперского Русского балета под руководством заслуженного деятеля искусств Гедиминаса Таранды. Он же проведет мастер-класс по балету для детей, занимающихся в балетной студии «Щелкунчик». Дополнительный показ «Лебединого озера» состоится 24 марта.

26 марта в рамках фестиваля пройдет вечерний детский концерт при участии Псковского симфонического оркестра и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой «Сказки Пушкина».

Фестивальную неделю завершит концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Николая Хондзинского, который состоится 27 марта. На нём прозвучат увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония № 6 «Патетическая» П. И. Чайковского. Солистка концерта — Аяко Танабе (скрипка).

Напомним, в 2019 году отмечаются 175-летие со дня рождения Римского-Корсакова и 180-летие со дня рождения Мусоргского. Фестиваль русской музыки проходит при поддержке администрации Псковской области и Комитета по культуре Псковской области.

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