Региональный этап зимнего фестиваля ГТО стартовал в Псковской области

16:20, 20 марта 2019, ПАИ

В Псковской области проходит региональный этап зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. В районах и городах завершился муниципальный этап фестиваля, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки региона.

19 марта в Печорах прошли первые межмуниципальные соревнования зимнего фестиваля. В них приняли участие 11 команд, в составе которых выступали как школьники, так и взрослые (II-VIII ступени ВФСК ГТО). На параде открытия участников приветствовал глава Печорского района, обладатель золотого знака отличия комплекса ГТО Дмитрий Сопотов.

В программу соревнований входили 4 вида: наклон вперед с прямыми ногами, стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту; у мальчиков, юношей и мужчин - подтягивание на высокой перекладине (альтернатива: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, для V и последующих ступеней – рывок гири), у девушек – сгибание и разгибание рук в упоре лежа, а так же бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км.

Победила в соревнованиях команда Порховского района (1558 очков), серебряными призерами стали представители Дновского района (1415 очков), третье место заняла команда Печорского района (1392 очка). Команды-призеры соревнований, а также занявшие 4 место (Псковский район – 1379 очков) и 5 место (Палкинский район – 1312 очков) примут участие в финальных соревнованиях фестиваля, которые пройдут 16-17 апреля в Пушкинских Горах

Межмуниципальные соревнования областного зимнего Фестиваля ВФСК ГТО, на которых будут соревноваться команды южных районов области, состоятся 21 марта в Новосокольниках.