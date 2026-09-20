Николай Замешаев из Гдова стал лучшим бомбардиром на первенстве России по микрофутзалу

16:54, 20 сентября 2026, ПАИ

Титул лучшего бомбардира Первенства России по микрофутзалу завоевал игрок гдовской команды «Хищники» Николай Замешаев, сообщила глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева в своём канале в MAX.

Турнир проходил в Казани с 12 по 19 сентября и собрал сильнейшие коллективы страны. Николай Замешаев признан лучшим бомбардиром по результатам всех матчей соревнований.

В составе команды: Алексей Галактионов, Максим Михайлов, Данил Лебедев, Алексей Сергеев, Антон Архипов, Николай Замешаев и Максим Григорьев. Тренируют «Хищников» Константин Албегов и Мария Михайлова.

Команда «Хищники» выступала на турнире под руководством тренерского штаба во главе с Константином Албеговым.