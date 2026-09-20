Николай Замешаев из Гдова стал лучшим бомбардиром на первенстве России по микрофутзалу
Титул лучшего бомбардира Первенства России по микрофутзалу завоевал игрок гдовской команды «Хищники» Николай Замешаев, сообщила глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева в своём канале в MAX.
Турнир проходил в Казани с 12 по 19 сентября и собрал сильнейшие коллективы страны. Николай Замешаев признан лучшим бомбардиром по результатам всех матчей соревнований.
В составе команды: Алексей Галактионов, Максим Михайлов, Данил Лебедев, Алексей Сергеев, Антон Архипов, Николай Замешаев и Максим Григорьев. Тренируют «Хищников» Константин Албегов и Мария Михайлова.
Команда «Хищники» выступала на турнире под руководством тренерского штаба во главе с Константином Албеговым.
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