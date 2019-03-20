Условный пожар потушили в псковском ТРК «Акваполис»

17:50, 20 марта 2019, ПАИ

20 марта в Пскове в здании ТРК «Акваполис» прошло тренировочное пожарно-тактическое учение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, целью учения стала отработка планов взаимодействия сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона при ликвидации пожара в зданиях с массовым пребыванием людей, проверка боеготовности пожарно-спасательных подразделений и налаживание взаимодействия спасательных служб с администрацией торгового комплекса.

Согласно тактическому замыслу учений, в результате короткого замыкания в холодильной установке на первом этаже гипермаркета произошло возгорание упаковочных материалов, находящихся в проходах складской части. По технологическим проемам и системе вентиляции задымление распространилось на второй этаж ТРК и в помещения кинотеатра. Создалась угроза посетителям и персоналу комплекса.

Администрация ТРК сообщила о случившемся в службу пожарной охраны, а затем предприняла меры по ликвидации возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Кроме того, был произведен запуск автоматической системы речевого оповещения о пожаре и проведена эвакуация посетителей и работников из здания.

Диспетчер пожарной охраны при получении сигнала об условном возгорании, в соответствии с расписанием выезда, к месту пожара направил силы и средства по рангу пожара №2. Также к месту происшествия были направлены службы жизнеобеспечения и правопорядка города.

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на первом этаже ТРК произошло возгорание, верхний этаж и смежные помещения задымлены, повышенный номер вызова подтвержден. Руководитель тушения пожара предпринял меры по комплектованию звеньев газодымозащитной службы для разведки и защиты путей эвакуации, проверки помещений на наличие людей.

Далее в соответствии с номером вызова на место прибыли подразделения ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы Псковской области», ведомственной пожарной охраны, дежурная группа поисково-спасательного отряда Пскова, которые включились в работу по тушению условного пожара и спасению людей. На месте был развернут штаб пожаротушения, на тушение и защиту подано расчетное количество стволов, обеспечена бесперебойная подача воды. Условные пострадавшие спасены и переданы бригадам скорой помощи, посетители и персонал эвакуированы.

По итогам учения был сделан вывод, что цели достигнуты и личный состав с поставленными задачами справился.