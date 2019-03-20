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Общество

Итоги проекта «Обучение без ограничений» подвёл Псковский ресурсный центр

Региональный ресурсный центр подвел итоги социально-значимого проекта «Обучение без ограничений», который стал победителем конкурса грантов администрации Псковской области в 2018 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном Комитете по образованию, итоговая презентация проекта состоялась 19 марта в Опочецкой специальной (коррекционной) школе-интернате.

В мероприятии приняли участие педагоги и волонтёры трёх районов, воспитанники школы-интерната, ведущие специалисты отделов образования районных администраций, представитель Комитета по образованию Псковской области. Собравшиеся оценили работу Регионального ресурсного центра  как инструмента развития инклюзивного образования региона, специалисты центра также проанализировали свою деятельность. Работа была построена в режиме дискуссионной площадки. 

Напомним, целью проекта является организация работы Ресурсного центра по сопровождению образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Опочецкого, Себежского, Пустошкинского районов на базе школы-интерната. В рамках проекта были проведены выездные педагогические советы в трёх муниципалитетах, организованы педагогические мастер-классы на базе школы-интерната, проведен день открытых дверей. Даны индивидуальные и групповые консультации для родителей и учителей. Для социализации, самореализации, творческой реабилитации детей проведены мероприятия культурно-массовой и досуговой деятельности, игровые программы, конкурсы, выставки, концерты. Дети - участники конкурса и выставки были отмечены дипломами и сувенирами.

На итоговой презентации проекта были подняты и проработаны актуальные вопросы из различных сфер образовательного процесса детей с ОВЗ и инвалидностью. Отвечая на вопросы участников, специалисты Регионального ресурсного центра смогли сделать планы на дальнейшую эффективную работу.

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