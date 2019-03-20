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Общество

Первый электронный сертификат на маткапитал выдан в Порховском районе

В Порховском районе выдан первый электронный сертификат на материнский капитал, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области. 

Первым обладателем электронного сертификата стала семья Оксаны и Игоря Мухановых. 21 февраля у них родился второй ребенок – Вероника. Старшему Ярославу в ноябре исполнилось два года.

Такой вариант получения сертификата очень удобен для молодых матерей, так как для этого не нужно лично обращаться за ним в Пенсионный фонд, пояснили в отделении. Теперь необходимо подать электронное заявление о выдаче сертификата на материнский капитал в через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг; обратиться лично с документами, необходимыми для выдачи сертификата; после вынесения положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат, подписанный электронной подписью ПФР, будет направлен в личный кабинет заявителя. При желании его можно распечатать. 

Напомним, что сертификаты начали выдавать семьям, в которых родился второй, третий или последующий ребенок, начиная с 1 января 2007 года. Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составляет 453 тыс. 26 рублей.

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