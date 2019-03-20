В Псковской области ожидается затяжное половодье

17:53, 20 марта 2019, ПАИ

В Псковской области ожидается затяжное половодье в связи со сложившимися гидрометеорологическими условиями и прогнозом погоды. Об этом заявил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгений Сычев на заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

В заседании штаба под председательством руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева, который прошел в сегодня, 20 марта, приняли участие представители энергетического комплекса региона, силовых и надзорных органов, профильных комитетов региональной администрации. Основным вопросом стала готовность электроснабжающих организаций региона к прохождению весеннего паводкового периода, а также организация взаимодействия с региональными органами власти, органами местного самоуправления и дежурными службами МЧС в случае возникновения нештатных ситуаций.

По словам Евгения Сычёва, при вскрытии рек возможно образование заторов льда в нижнем течении рек Великая, Ловать, Плюсса, которые могут способствовать дополнительному подъему уровней воды. Прохождение пиков весеннего половодья ожидается на территории Псковской области в третьей декаде марта – первой декаде апреля. По состоянию на 20 марта уровни воды в реках и на Псковском и Чудском озерах ниже среднемноголетних значений для данного периода. Вскрытие льда здесь прогнозируется в третьей декаде апреля.

Как рассказал главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Андрей Кузьмин, персонал, оборудование и техника предприятия готовы к предотвращению чрезвычайных ситуаций в работе электросетевого комплекса в условиях паводка. Проводится постоянный мониторинг состояния энергообъектов, расположенных в зонах возможного подтопления.

Специалисты производственных отделений электрических сетей заранее проверили системы оповещения и готовность к работе систем водоудаления, стационарных и передвижных насосов для откачки воды с подстанций, специальной техники для доставки ремонтных бригад, материалов и оборудования к местам возможного осуществления аварийно-восстановительных работ. В общей сложности на предприятии имеется 333 автомобиля повышенной проходимости, 12 снегоболотоходов и два катера. С персоналом проведены целевые инструктажи по производству необходимых работ и переключений в распределительных сетях, находящихся в возможных зонах подтоплений.

Вместе с тем, технологические нарушения в работе электросетевого оборудования в весенний период могут быть связаны не только с затоплением подстанций, но и с ослаблением несущей способности грунтов, возможными оползнями и подмыванием опор ЛЭП. Поэтому традиционно в этот период во всех производственных отделениях предприятия ведется непрерывный контроль состояния линий электропередачи, трансформаторных подстанций, кабельных каналов и оборудования, которые попадают в зоны риска.

О подготовке к весеннему паводку доложили также представители филиала «ОГК-2» «Псковская ГРЭС», Псковской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД», «Новгородско-Псковского» РЭС АО «Оборонэнерго». В частности, Псковская ГРЭС также полностью завершила подготовку станции к прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых вод. Для снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в водохранилище произведено понижение уровня воды на 0,10 м от нормального уровня. На плотине установлено круглосуточное дежурство персонала, организован непрерывный дистанционный контроль уровня воды в водохранилище с выводом информации на рабочее место начальника смены электростанции.

Штаб признал работу электроснабжающих организаций региона по подготовке к паводковому периоду удовлетворительной и призвал их, дорожные службы, предприятия ЖКХ и ГУ МЧС России по Псковской области к дальнейшему взаимодействию по предупреждению аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения.

В период прохождения очередного весеннего паводка в регионе «Псковэнерго» напоминает о необходимости строго соблюдения правил электробезопасности вблизи электросетевых объектов. Гражданам категорически запрещается находиться около линий электропередачи, оказавшихся в зоне затопления, или ловить рыбу в охранных зонах ЛЭП. Это смертельно опасно. Запрещается предпринимать самостоятельные действия по устранению повреждений на электросетевом оборудовании.

В случае обнаружения электроустановок, оказавшихся в зоне подтопления, обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, дверей трансформаторных подстанций или не закрытых электрических щитов, категорически запрещается приближаться к ним. О повреждении необходимо сообщить диспетчерам предприятия по телефонам, указанным на трансформаторных подстанциях. Также информацию можно сообщить по телефону «горячей линии» «Псковэнерго»: (8112) 597-999 или единому телефону «горячей линии» «МРСК Северо-Запада»: 8-800-333-02-52.