Самолет Москва — Псков — Москва будет летать дважды в неделю в апреле

17:42, 20 марта 2019, ПАИ

С 1 по 29 апреля маршрут Москва – Псков – Москва авиакомпании «Азимут» будет обслуживаться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Об этом сообщается на сайте компании.

Из Москвы (аэропорт «Внуково») самолет будет вылетать в 12:00, обратно – в 14:25.

Напомним, по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством авиакомпании с 1 мая полеты из Пскова в Москву и обратно станут ежедневными. Борт будет отправляться из Пскова утром, в 7:00, обратно вылет из Москвы — в 23:00. Минимальный тариф составляет 888 рублей.

«Азимут» в сезоне «Лето-2019» открывает новое направление Псков — Сочи. С 4 мая вылеты будут осуществляться по субботам, а с 4 июня добавится еще одна частота — по вторникам. Из Пскова самолет будет отправляться по субботам в 19:05, по вторникам — в 19:15, в обратном направлении — по вторникам и субботам в 15:25. Полеты из Пскова в Сочи будут субсидироваться из средств областного бюджета. На эти цели выделено 30 млн рублей.

Улучшение транспортной доступности региона — один из приоритетов деятельности администрации Псковской области. В октябре 2018 года, после годового перерыва, авиасообщение между Псковом и Москвой было восстановлено благодаря главе региона Михаилу Ведерникову.