Изменения в бюджет текущего года согласовал профильный комитет Псковской гордумы

18:06, 20 марта 2019, ПАИ

20 марта на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы под председательством Григория Турчина депутаты согласовали предлагаемые администрацией города изменения в бюджет Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с целью уточнения плановых показателей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, изменения касаются перераспределения средств за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. С учетом изменений основные параметры городского бюджета на 2019 год по доходам составили 5 млрд 12 млн 142,2 тысяч рублей, на 2020 год — 4 млрд 208 млн 788,6 тысяч рублей, по расходам на 2019 год — 5 млрд 145 млн 558,5 тысяч рублей, на 2020 год — 4 млрд 275 млн 206,5 тысяч рублей.

Начальник финансового управления администрации города Тамара Винт пояснила, что средства выделяются для оплаты муниципальных контрактов, заключенных в 2018 году, на ремонт улиц Пароменской, Мирной и Белинского, на строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности. За счет субсидии средства бюджета этого года увеличиваются на сумму 5 млн 60,5 тысяч рублей для реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. В рамках утвержденного бюджета перераспределяются средства на организацию и проведению мероприятий 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.

По словам председателя контрольно-счетной палаты Пскова Василия Гончара, данные изменения не нарушают бюджетного законодательства. Депутаты единогласно поддержали поправки в бюджет, приняв за основу, и рекомендовали рассмотреть их на предстоящей сессии Псковской гордумы.

На заседании депутаты также заслушали информацию о реализации администрацией города мер, направленных на устранение нарушений, выявленных в результате мероприятий муниципального финансового контроля в 2018 году. Отмечалось, что замечания депутатов будут учтены.

Кроме того, члены комитета приняли к сведению информацию о полноте исполнения бюджета Пскова. Так, в бюджет города поступило доходов на сумму 705,2 млн рублей, что составляет около 14%, расходы исполняются на 11,4%, просроченной задолженности не имеется.

В ходе работы комитета депутаты также приняли к сведению информацию о задолженности нанимателей муниципального жилищного фонда, по неналоговым доходам и включенных в реестр обращениях, требующих длительного срока исполнения.

Согласованные вопросы будут включены в повестку предстоящей очередной 21-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится в конце марта.