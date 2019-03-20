Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта

20:40, 20 марта 2019, ПАИ

24 и 25 марта в Пскове пройдёт областной турнир открытых Всероссийский соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд образовательных организаций, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области.

Отмечается, что в связи с большим количеством предварительных заявок на участие в областных соревнованиях, организаторы приняли решение о его проведении в спортивно-развлекательном парке «Простория». Планируется организация трансляций партий в сети Интернет.

В период соревнований с 23 марта в «Простории» при поддержке Российской федерации шахмат будет организована и открыта для посещения экспозиция из Музея шахмат РШФ, в том числе посвященная 50-летнему юбилею соревнований «Белая ладья», а также представлены редкие музейные экспонаты.

Организаторы назначили главным судьей соревнований Светлану Ханнанову, а главным секретарем — Андрея Лилейкина. Они спортивные судьи по шахматам, имеющие первую квалификационную категорию.

Программа соревнований

24 марта

- 09.00 – 10.30 — приезд и размещение участников соревнований;

- 09.00 – 10.30 — регистрация и заседание мандатной комиссии (общежитие кооперативного техникума);

- 11.00 – открытие и начало соревнований (СРП «Простория»);

- 11.30 – 13.00 — I тур;

- 13.00 – 14.30 — II тур;

- 15.00 – 15.30 — обед (СРП «Простория»);

- 16.00 – 18.30 — III тур;

-19.00 – 21.00 — IV тур;

- 20.00 – 20.30 — ужин (кооперативный техникум, столовая, 1 этаж).

25 марта

- 08.00 — 08.30 — завтрак (кооперативный техникум, столовая);

- 09.00 — продолжение соревнований, V тур;

- 11.00 — VI тур;

- 13.00 — 14.00 — обед (СРП «Простория»);

- 14.00 — 16.00 — VII тур;

- 16.00 — закрытие соревнований.

Организаторами соревнований в регионе выступили областной Комитет по образованию, Комитет по спорту Псковской области, Федерация шахмат Псковской области и областной Центр спортивной подготовки.