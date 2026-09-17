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Диплом МГИМО и свой бизнес: как переобучение помогает ветеранам СВО найти новое призвание

Ветераны СВО могут пройти переобучение и получить новую профессию после возвращения из зоны проведения специальной военной операции. Об этом рассказали социальный координатор сектора трудоустройства и организации обучения филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Наталья Федина и руководитель пресс-службы областного центра занятости населения Валерия Соловьёва на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 17 сентября.

Валерия Соловьёва, Наталья Федина и участник СВО, ветеран боевых действий Георгий Кисленко. Фото: ПАИ

В Псковской области действует комплексный подход к сопровождению участников СВО, отметила Наталья Федина. Например, ветеран специальной военной операции из Псковской области этой весной получил диплом МГИМО МИД России. Мужчина вернулся домой после двух тяжёлых ранений. После года реабилитации он решился и прошёл обучение в университете. В этом ему помогла поддержка семьи и фонда «Защитники Отечества». Итогом его учёбы стал выпускной проект. Пскович выбрал тему туристического потенциала родного региона – создание глэмпинг-отеля в рамках инвестиционного проекта.

Комиссия оценила работу на отлично. Дипломы ветеранам в торжественной обстановке вручали первые лица: министр иностранных дел России Сергей Лавров и статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Ещё одним успешным примером переобучения гости брифинга назвали программу «Герои земли Псковской». На ней ветераны осваивали специальность «государственное и муниципальное управление». Некоторые из них смогли начать работать ещё до получения диплома.

«Главной мерой поддержки, главной помощью, которая оказывается ветеранам, является комплексное сопровождение по вопросам трудоустройства и обучения. Любой участник специальной военной операции или член его семьи может обратиться в центр занятости, к работодателю или в филиал фонда, чтобы узнать о вакансиях, возможностях, которые есть в нашем регионе. Также можно пройти профориентацию и обучение перед стартом своей профессиональной деятельности. Кроме того, запускаются различные локальные проекты по обучению, о которых ветераны, состоящие на сопровождении в филиале фонда, информируются социальными координаторами в проактивном режиме», – рассказала Наталья Федина.

По словам социального координатора, ветераны выбирают программы с учётом своего жизненного и профессионального опыта, состояния здоровья и дальнейших планов.

В 2025 году наиболее востребованными направлениями обучения среди ветеранов были юриспруденция, государственное и муниципальное управление, информационные технологии. В 2026 году сохраняется интерес к этим специальностям, при этом увеличилось число обращений по техническим направлениям и программам подготовки по рабочим профессиям.

Валерия Соловьёва дополнила, что в кадровых центрах региона ветераны получают возможность пройти обучение, в том числе на более высокие водительские категории, профессии тракториста, охранника и инструктора по физической подготовке в сфере адаптивного спорта.

«Недавно мы собирались на большое заседание клуба участников СВО и членов их семей. Большой очень интерес проявляют члены семьи к возможностям открытия собственного дела. И здесь уже можно получить меры поддержки и от центра «Мой бизнес», и от Центра социальных выплат», – подчеркнула Валерия Соловьёва.

Обучение можно пройти в колледжах и вузах Псковской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других регионов. При выборе образовательной организации ветераны чаще отдают предпочтение учреждениям, расположенным ближе к дому.

Филиал фонда также сотрудничает с университетом «Синергия». Уволенным участникам СВО предоставляется стопроцентная скидка на обучение, такая же мера действует для членов семей погибших участников специальной военной операции. Доступны программы высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в дистанционном формате. Это позволяет совмещать учёбу с работой, восстановлением здоровья или лечением.

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