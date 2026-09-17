Льготы при поступлении и допбаллы: как олимпиады помогают псковским школьникам

11:41, 17 сентября 2026, ПАИ

Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников имеют право поступать в любой вуз страны без вступительных испытаний при условии сдачи ЕГЭ по соответствующему предмету. Об этом в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой сообщил заместитель председателя регионального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников Илья Васильев.

«Одно из главных преимуществ – победители-призёры заключительного этапа могут подать заявления в любой вуз страны и поступать без вступительных испытаний. При условии, конечно, сдачи ЕГЭ по соответствующим предметам», – сказал Васильев.

По его словам, в Псковской области существует целый ряд способов финансовой поддержки детей, ставших победителями и призёрами регионального этапа. Кроме того, за победу в регионе даётся 10 баллов при поступлении в вуз. Помимо Всероссийской олимпиады школьников, существует перечень олимпиад, ежегодно утверждаемый Министерством образования и науки. В нём олимпиады разделены по группам: одни дают преимущество при поступлении в отдельные вузы, другие – в группы вузов.

Васильев отметил, что при выборе олимпиады в первую очередь нужно определиться с вузом, изучить правила приёма, так как вузы самостоятельно определяют начисление дополнительных баллов. «Если речь идёт о Всероссийской олимпиаде школьников, то это плюс для любого вуза страны. Если думаете про иные перечневые олимпиады – смотрите, какой набор олимпиад есть у вашего вуза», – пояснил он.