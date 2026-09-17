В Псковской городской Думе рассмотрели итоги контрольных выездов по 11 депутатским округам

12:11, 17 сентября 2026, ПАИ

Члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы рассмотрели заключения по итогам контрольных выездов по 11 депутатским округам. Заседание состоялось сегодня под председательством Юрия Бурлина, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

Также депутаты обсудили изменения в порядке учета, управления и распоряжения объектами муниципального жилищного фонда.

Кроме того, в повестку вошел вопрос о рассмотрении проекта муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети».