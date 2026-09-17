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Когда начинать участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников, рассказали псковичам

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится для ребят начиная с четвёртого класса. Об этом в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой сообщил заместитель председателя регионального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников Илья Васильев.

Илья Васильев. Фото: ПАИ

«Всероссийская олимпиада школьников – одна из самых уникальных олимпиад, потому что школьный этап проводится для ребят с четвёртого класса. Соответственно, ребята в четвёртом классе уже могут прийти к своему педагогу и сказать: «Я хочу поучаствовать в олимпиаде», – отметил Васильев.

По его словам, многие начинают задумываться об олимпиадах только в старших классах, что в корне неправильно. На ранних этапах важно дать ребёнку попробовать свои силы в разных предметах. «Мы не говорим о победах, мы говорим о пробе пера. Кто-то победит, кто-то нет, но ребёнок должен попробовать. И посмотреть вообще, нравится или не нравится ему этот предмет», – пояснил он.

Васильев отметил, что в ранний период многие дети увлекаются целой группой предметов, и это нормально. «Когда ребёнок вырастает, он будет олимпиадником только по одному предмету. Победить в двух олимпиадах – это физически для ребёнка тяжело. На ранних этапах нужно максимально попробовать всё», – сказал гость программы.

Он также добавил, что победа в региональном этапе даёт 10 баллов при поступлении в вуз, а участие в заключительном этапе – это возможность поступить без вступительных испытаний.

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