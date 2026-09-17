Михаил Ведерников рассказал о внедрении дизайн-кода в Псковской области

11:46, 17 сентября 2026, ПАИ

Требования регионального дизайн-кода распространяются на оформление всех зданий в Псковской области, независимо от формы собственности. Об этом глава региона Михаил Ведерников рассказал в программе Юлии Барановской «Губернатор без галстука».

По его словам, разработка дизайн-кода заняла около двух лет. Документ определяет допустимые шрифты, цвета и способы размещения вывесок, а также запрещает оформление фасадов баннерами и другими конструкциями, создающими визуальный шум.

«Раньше было так: если это моё здание, я мог налепить на нём что угодно. Сейчас нет – даже если это моё здание, всё должно соответствовать коду», – подчеркнул Ведерников.

Губернатор отметил, что введение новых требований первоначально вызвало критику, однако теперь обновлённый вид улиц положительно оценивает большинство жителей и туристов.

Внедрение дизайн-кода началось с Пскова, а затем, после получения первого опыта, продолжилось и в других муниципалитетах региона.

Напомним, Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года. 17 сентября исполняется восемь лет со дня его официального вступления в должность главы региона.