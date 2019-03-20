Мероприятия для школьников провели волонтеры антинаркотического движения в Великих Луках

22:44, 20 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках в средней общеобразовательной школе № 9 волонтеры антинаркотического движения при Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области организовали встречу с учащимися 10 и 11 классов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, гости рассказали ребятам о пагубном воздействии психоактивных веществ на физическое и психическое состояние человека, напомнили об установленной законом ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Волонтеры УКОН проинформировали ребят об опасности, которой они подвергают себя, соглашаясь попробовать наркотики. И подчеркнули, что подобные опрометчивые поступки могут привести к самым непредсказуемым последствиям. Встреча со старшеклассниками завершилась демонстрацией и обсуждением фильма антинаркотической направленности «НЕзависимость».

А в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» совместно с представителями проекта «Антивирусная эстафета» волонтеры антинаркотического движения провели для пожилых людей занятие с элементами игровой терапии. «Сегодня игровая терапия – одно из наиболее популярных направлений в работе с представителями старшего поколения. Оно представляет собой социальную реабилитацию и организацию досуга пенсионеров с использованием различных игр. Участники этой спортивной акции получили большой заряд бодрости и массу положительных эмоций», – добавили в ведомстве.