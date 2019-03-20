0
23:00
Более 120 человек посетило первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
22:37
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
22:25
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
20:40
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
19:30
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
17:53
В Псковской области ожидается затяжное половодье
17:45
Мужчина на кухне – 3.0. № 7. Обед «железного человека» от Сергея Елизарова (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Мероприятия для школьников провели волонтеры антинаркотического движения в Великих Луках

В Великих Луках в средней общеобразовательной школе № 9 волонтеры антинаркотического движения при Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области организовали встречу с учащимися 10 и 11 классов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, гости рассказали ребятам о пагубном воздействии психоактивных веществ на физическое и психическое состояние человека, напомнили об установленной законом ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Волонтеры УКОН проинформировали ребят об опасности, которой они подвергают себя, соглашаясь попробовать наркотики. И подчеркнули, что подобные опрометчивые поступки могут привести к самым непредсказуемым последствиям. Встреча со старшеклассниками завершилась демонстрацией и обсуждением фильма антинаркотической направленности «НЕзависимость».

А в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» совместно с представителями проекта «Антивирусная эстафета» волонтеры антинаркотического движения провели для пожилых людей занятие с элементами игровой терапии. «Сегодня игровая терапия – одно из наиболее популярных направлений в работе с представителями старшего поколения. Оно представляет собой социальную реабилитацию и организацию досуга пенсионеров с использованием различных игр. Участники этой спортивной акции получили большой заряд бодрости и массу положительных эмоций», – добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 120 человек посетило первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
20 марта 2019
Более 120 человек посетило первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
20 марта 2019
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
20 марта 2019
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
20 марта 2019
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
20 марта 2019
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
В Псковской области ожидается затяжное половодье
20 марта 2019
В Псковской области ожидается затяжное половодье
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
20 марта 2019
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
Оригинальную фотозону подготовит свадебное агентство Florence для посетителей выставки «Свадьба EXPO` 2019»
20 марта 2019
Оригинальную фотозону подготовит свадебное агентство Florence для посетителей выставки «Свадьба EXPO` 2019»

Идет загрузка...