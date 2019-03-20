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Общество

Псковский Роструд оштрафовал сельскохозяйственный кооператив за отсутствие системы охраны труда

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности сельскохозяйственный кооператив «Дружба», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе расследования смертельного несчастного случая, происшедшего с работником СПК, было установлено, что в организации не создана система управления охраной труда, отсутствует положение о системе управления охраной труда, не назначены ответственные лица.

Выявленные нарушения стали основанием для наложения административного штрафа.

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