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Общество

С теплом и заботой: в Дедовичском районе плетут маскировочные сети для фронта

Помочь в плетении маскировочных сетей можно во второй половине дня в Центре досуга Дедовичского района или в любое удобное время в период с 08:00 до 18:00. Всему необходимому научат на месте, главное – хорошее настроение и желание помочь, пишет газета «Коммуна».

Фото сообщества «Под покровом Богородицы»

Уже второй день подряд ученики дедовичской средней школы № 2 приходят помогать в плетении маскировочных сетей. Ребята ответственно подходят к работе и понимают, насколько важен их вклад.

«Ребята уже нашли возможность сделать полезное дело. Присоединяйтесь и вы!» – призвали в редакции.

Ранее сообщалось, что волонтёры из Бояриновской библиотеки Себежского района отправили очередную партию лент для маскировочных сетей.

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