С теплом и заботой: в Дедовичском районе плетут маскировочные сети для фронта
Помочь в плетении маскировочных сетей можно во второй половине дня в Центре досуга Дедовичского района или в любое удобное время в период с 08:00 до 18:00. Всему необходимому научат на месте, главное – хорошее настроение и желание помочь, пишет газета «Коммуна».
Уже второй день подряд ученики дедовичской средней школы № 2 приходят помогать в плетении маскировочных сетей. Ребята ответственно подходят к работе и понимают, насколько важен их вклад.
«Ребята уже нашли возможность сделать полезное дело. Присоединяйтесь и вы!» – призвали в редакции.
Ранее сообщалось, что волонтёры из Бояриновской библиотеки Себежского района отправили очередную партию лент для маскировочных сетей.
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