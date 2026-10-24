С теплом и заботой: в Дедовичском районе плетут маскировочные сети для фронта

16:05, 24 октября 2026, ПАИ

Помочь в плетении маскировочных сетей можно во второй половине дня в Центре досуга Дедовичского района или в любое удобное время в период с 08:00 до 18:00. Всему необходимому научат на месте, главное – хорошее настроение и желание помочь, пишет газета «Коммуна».

Уже второй день подряд ученики дедовичской средней школы № 2 приходят помогать в плетении маскировочных сетей. Ребята ответственно подходят к работе и понимают, насколько важен их вклад.

«Ребята уже нашли возможность сделать полезное дело. Присоединяйтесь и вы!» – призвали в редакции.

Ранее сообщалось, что волонтёры из Бояриновской библиотеки Себежского района отправили очередную партию лент для маскировочных сетей.